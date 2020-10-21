Коронавирус на Ямале. Последние новости на 22 октября 2020 года: пять смертей с начала недели

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 175 человек, с начала периода - 18 761.

Из общего числа болеющих 1 058 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 29 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались.

-В Салехарде, 21 октября, умерли двое пожилых людей с подтвержденной коронавирусной инфенкцией. У 74-летнего мужчины заболевание осложнилось серьезной хронической болезнью легких, у 60-летней женщины - эндокринным заболеванием, - рассказала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что во вторник, 20 октября, в регионе скончались еще три пациента с COVID-19. Все они - мужчины пожилого возраста.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 985 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 163 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 33; Муравленко - 23 и Ноябрьске - 19.

Далее идут: Лабытнанги - 18; Новый Уренгой - 15 и Надым - 13.

Замыкают список: Губкинский - 10; Тарко-Сале - 6; поселок Уренгой - 5; поселок Пангоды - 4; поселки Пурпе, Новозаполярный и Лонгъюган - 3; села Гыда, Газ-Сале и поселок Тазовский - 2; села Антипаюта и Новый Порт - 1.

Всего в районе было проведено 6 817 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 35 человек, за весь период - 13 903.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 700 человек с COVID-19, из них 4 076 без каких-либо признаков проявления инфекции, с начала периода - 1 447 335. Выздоровевших - 10 952, за весь период - 1 096 560. Умерших - 317, с начала периода - 24 952.