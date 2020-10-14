Коронавирус на Ямале. Последние новости на 15 октября 2020 года: ноябрьские врачи рассказали о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 163 человека, а с начала периода составило - 17 461.

Из общего числа болеющих 767 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом , 19 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 10 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 854 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 161 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде и Лабытнанги - 25; Муравленко - 23 и Ноябрьск - 21.

Далее идут: Надым - 17; Тарко-Сале - 11 и Новый Уренгой - 10.

Замыкают список: посёлок Уренгой - 7; посёлок Ханымей - 5; посёлки Пурпе и Тазовский - 4; Губкинский, посёлок Красноселькуп, сёла Гыда и Новый Порт - 2; посёлок Пангоды - 1.

Всего в районе было проведено 7 064 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период – 13 726.

Также к хорошим новостям можно отнести состояние ноябрьских медиков, которые поставили прививки от коронавируса. По их словам, они чувствуют себя хорошо. Никаких симптомов в виде температуры, недомогания и прочих побочных эффектов не было.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 14 231 человек с COVID-19, из них 3 585 человек без каких-либо признаков проявления болезни, с начала периода - 1 340 409. Выздоровевших - 7 920, за весь период - 1 039 705. Умерших - 239, с начала периода - 23 205.

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