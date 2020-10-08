Подведены итоги форума «Большой Урал-2020»

Фото: ГБУ СО "Центр развития туризма Свердловской области"

В Центре развития туризма Свердловской области подвели итоги крупнейшего в текущем году офлайн мероприятия - международного туристского Форума «Большой Урал-2020». Он проходил 25 и 26 сентября в Екатеринбурге на площадке Ельцин-центра и собрал более двух тысяч участников из 37 регионов России и 12 стран мира. В ТОП-5 регионов-участников вошли: Челябинская область, Республика Удмуртия, Башкортостан, Пермский край, Москва.

Организатором мероприятия стал Центр развития туризма Свердловской области при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Страной партнером выступила Чешская Республика. Основной целью форума стал поиск новых возможностей в сфере туризма в изменившихся для отрасли условиях в период пандемии. В связи с новыми санитарно-эпидемиологическими ограничениями на форуме были предусмотрены беспрецедентные меры безопасности: бесконтактная регистрация по QR-коду, масочный режим, санитайзеры.

В рамках «Большого Урала-2020» состоялся финал окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» с рекордным за все годы количеством участников – 224 мастера, представивших 504 работы.

Для гостей в выставочной зоне Ельцин-центра «Атриум» работали стенды ОАО «Российские железные дороги», медиа-холдинга «Комсомольская правда», инклюзивная экспозиция достопримечательностей Свердловской области «Почувствуй Урал». Во второй день была развернута выставка локальных национальных и культурных брендов народов Урала (организатор «Чувашский культурный центр Свердловской области»).

Фото: ГБУ СО "Центр развития туризма Свердловской области"

Новые соглашения о сотрудничестве подписаны на «Большом Урале»

«Большой Урал» ежегодно становится площадкой, где подписываются соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства, развития новых туристических направлений. Одно из важных соглашений, которые подписаны на форуме этого года – со Свердловской железной дорогой о развитии туристических железнодорожных маршрутов.

Также в рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве между Корпорацией развития Среднего Урала и Центром развития туризма региона. Документ направлен на создание уникального туристического продукта, который позволит закрепить статус Свердловской области в качестве ведущего региона в сфере промышленного туризма.

Также на площадке «Большого Урала-2020» состоялось подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2020-2021 годы с федеральным туроператором TUI Россия.

«Для нашего региона большая честь сотрудничать с крупнейшим российским туроператором, готовым предлагать своим клиентам путешествия на Урал и способствовать продвижению наших туристических возможностей», - отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Еще одним документом, подписанным в первый день работы форума, стало соглашение о сотрудничестве Центра развития туризма Свердловской области и Туристско-информационного центра Республики Мордовия. Такая договоренность позволит совместно продвигать туристические возможности этих территорий.

Форум объединил 19 деловых мероприятий

Конференции, круглые столы, мастер-классы, дискуссии, обучающие семинары, работу секций по направлению отдельных видов туризма и другие форматы мероприятий составили основную канву деловой программы форума. Представители 5 государств (Чешская республика, Германия, Азербайджан, Киргизия, Казахстан) приняли участие в деловой программе в качестве спикеров.

На форуме «Большой Урал-2020» обсудили юридические тонкости развития активного туризма в рамках панельной дискуссии «Активный туризм на территориях с разным правовым статусом». Здесь эксперты поделились информацией об организации активного отдыха на территориях ООПТ, а также о решении вопросов безопасности туристов.

II Межрегиональная конференция «Развитие медицинского и оздоровительного туризма Большого Урала» прошла на площадке международного туристического форума 25 сентября. Конференция была организована Урало-Сибирской Ассоциацией оздоровления и гостеприимства и Уральской Торгово-промышленной палатой. В конференции впервые приняли участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральных и региональных органов государственной власти, зарубежных органов государственной власти в сфере здравоохранения и оздоровления, представителей отраслевых союзов и общественных организаций в сфере медицинского и оздоровительного туризма. Здесь обсудили вопросы реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», региональной модели медицинского и оздоровительного туризма. Еще одной темой стало развитие санаторных услуг.

Цифровые технологии и Big Data, таргетированная реклама и диджитал-технологии – все это и многое другое рассмотрели в контексте туристической сферы на Цифровой сессии форума.

Фото: ГБУ СО "Центр развития туризма Свердловской области"

На семинаре-презентация «Дизайн для городов», организатором которого выступила «Студия Артемия Лебедева», обсудили, что такое дизайн-код и для чего он нужен, зачем нужна оффлайн туристическая навигация, как брендинг помогает сделать города узнаваемыми и привлекать туристов, схемы маршрутов, как один из символов города, а также развитие дизайна в Екатеринбурге.

Гости туристического форума «Большой Урал-2020» приняли участие в экскурсионной программе

Гости из других регионов подробно познакомились с работой Ельцин-центра и музея первого президента России. Также для участников форума была организована экскурсия на ретро-поезде в Верхнюю Пышму с посещением музея военной и автомобильной техники УГМК. Еще одной тематической «железнодорожной» экскурсией стала Свердловская детская железная дорога, где нашим гостям презентовали маршрут детского образовательного проекта «Урал для школы», а также дополнительные возможности для детских туристических групп, такие как квесты и индивидуальные экскурсии. Отметим, что пассажиры детской железной дороги также имеют возможность прокатиться в ретро-вагонах. Еще одной экскурсией для гостей форума стала поездка в Океанариум, где они не только познакомились с экспозицией этого уникального подводного музея, но и побывали на шоу дельфинов и белых китов.