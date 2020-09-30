Коронавирус на Ямале. Последние новости на 1 октября 2020 года: большое число заболевших в Муравленко

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 129 человек, с начала периода - 15 404.

Из общего числа болеющих 409 жителей госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 6 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 4 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 708 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 120 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 41, Ноябрьске - 28 и Салехарде - 21.

Далее идут: Губкинский - 6, Тарко-Сале и Лабытнанги - 5, Новый Уренгой - 4.

Замыкают список: село Гыда и посёлок Уренгой - 3, Надым - 2, посёлки Пурпе и Тазовский - 1.

Всего в районе было проведено 5 684 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период – 13 441.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 8 481 человек с COVID-19, из них 2 170 случаев без каких-либо признаков проявления болезни, с начала периода - 1 176 286. Выздоровевших - 5 858, за весь период - 958 257. Умерших - 177, с начала периода - 20 722.