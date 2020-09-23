Коронавирус на Ямале. Последние новости на 24 сентября 2020 года: количество заболевших продолжает расти

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 75 человек, с начала периода - 14 669.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих 382 жителя госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 6 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 639 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 63 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 15, Ноябрьске - 12 и Салехарде - 10.

Далее идут: Лабытнанги - 6, Надым и Губкинский - 4.

Замыкают список: Новый Уренгой и Тарко-Сале - 3, посёлок Пурпе и село Панаевск - 2, посёлок Пангоды и село Самбург - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Всего в районе было проведено 5 926 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период – 13 315.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 431 человек с COVID-19, из них 1 557 без каких-либо признаков заболевания, с начала периода - 1 122 241. Выздоровевших - 5 750, за весь период - 923 699. Умерших - 150, с начала периода - 19 799.