Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 августа 2020 года: 69 заболевших и 181 выздоровевший

Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 21 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 829 заражений. За минувшие стуки диагноз подтвердился еще у 69 человек. 9 новых случаев COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов и 60 в населенных пунктах ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 293 пациента, из них 7– в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. Трое тяжелобольных пациента – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Жертвой коронавируса стал еще один человек. Всего на Ямале зарегистрировано уже 85 летальных исходов. За минувшие стуки 181 человек выздоровели (за весь период – 12 131).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в России выявлено 4 785 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В соседних регионах: Ханты-Мансийский АО - 84 и Тюменская область – 51. Зафиксировано 110 летальных исходов в РФ, полностью выздоровело 6 090 человек.