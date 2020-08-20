Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 20 августа 2020 года увеличилось на 69 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 20 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшие стуки диагноз подтвердился еще у 69 человек. В результате всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 829 заражений.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Жертвой коронавируса стал еще один человек. Всего на Ямале зарегистрировано уже 85 летальных исходов.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов и 60 в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 15, Новом Уренгое – 10, Надыме – 8, Салехарде – 5, п. Пурпе – 5, Лабытнанги – 4, п. Тазовский – 4, Губкинском – 3, Тарко-Сале – 3, Муравленко – 2, п. Аксарка – 1. Из общего числа болеющих госпитализировано 293 пациента, из них 7– в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. Трое тяжелобольных пациента – на ИВЛ. За минувшие стуки 181 человек выздоровели (за весь период – 12 131).

В 15 лабораториях провели 4095 тестов (за весь период – 445 860) .

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в России выявлено 4 785 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 110 летальных исходов, полностью выздоровело 6 090 человек.

Ситуация в УрФО:

Свердловская область - 139

Ханты-Мансийский АО - 84

Челябинская область - 71

Ямало-Ненецкий АО - 69

Тюменская область - 51

Курганская область - 26