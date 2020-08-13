Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 августа 2020: 11 пациентов в тяжёлом состоянии

Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 августа 2020 Фото: yanao.ru

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 августа 2020 года. Число заболевших COVID-19 достигло 12 259. За минувшие стуки диагноз подтвердился у 91 пациента. 23 инфицированных выявили среди вахтовых рабочих из других регионов, еще 68 новых случаев зарегистрировано в населенных пунктах ЯНАО.

Фото: Ямальский центр медицинской профилактики

Из общего числа болеющих госпитализировано 358 пациентов, 11– в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 6 пациентов – на ИВЛ. 49 человек за сутки выздоровело. Всего избавились от болезни – 11 280 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии жертвами COVID-19 в ЯНАО стали 82 человека. Последний раз о смертельные случаи регистрировались 11 августа, когда в Ноябрьске скончались три пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирус. Это женщины 41 и 48 лет и мужчина 71 года.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего на Ямале работают 15 лабораторий, где проводится анализ на коронавирус. Из них 11 существуют на базе медицинских организаций округа. В них на сегодняшний день проведено 4475 теста, а за весь период – 419 661.