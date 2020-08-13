Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 13 августа 2020 года увеличилось на 91 человека

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 13 августа 2020 года увеличилось на 91 человек Фото: yanao.ru

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 августа 2020 года достигло 12 259. За минувшие стуки диагноз подтвердился у 91 пациента, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Фото: Ямальский центр медицинской профилактики

23 инфицированных выявили среди вахтовых рабочих из других регионов, еще 68 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 26, Ноябрьске – 15, Салехарде – 7, Надыме – 4, Губкинском – 3, п. Тазовский – 3, Муравленко – 2, Лабытнанги – 2, п. Пурпе – 2, и по одному в поселках Уренгой, Пуровск, Ханымей.

Из общего числа болеющих госпитализировано 358 пациентов, 11– в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 6 пациентов – на ИВЛ. 49 человек за сутки выздоровело. Всего избавились от болезни – 11 280 человек.