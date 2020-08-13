Ямал выполнил половину работ в рамках нацпроекта Фото: yanao.ru

На Ямале почти на 50% выполнен ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году, объявленном губернатором Дмитрием Артюховым Годом дорог, работы ведутся на 400-х километрах дорог. В их числе – 19 объектов в рамках нацпроекта общей протяженностью 65,9 км, это региональные дороги, а также местные дороги в Салехарде и Лабытнанги.

В Салехарде завершились работы на участке автодороги от ул. Богдана Кнунянца до кольцевой развязки и на участке по улице Игарская. По новому полотну пустили движение.

Полностью готова часть около паромной переправы со стороны Салехарда, на Лабытнангской стороне работы завершат до конца сентября. Закончился капремонт двух участков на автодороге Пурпе – Пуровск.

В Лабытнанги идут ремонт на улице Школьная, скоро приступят к работам на улице Подгорная в микрорайоне БАМ. Два моста на трассе Губкинский – Пурпе и подъезд к поселку Ханымей также продолжается капремонт. По контракту работы работы продолжатся к следующем году, в этом году ведется обустройство временных объездов.

На трассе Надым – Салехард активно строится участок протяженностью 70 км, на сегодня работы выполнены на 48%. Открыть проезд по трассе в переходном типе дорожного покрытия планируется в конце этого года.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, строительный сезон на Ямале, по сравнению с регионами центральной части страны, короче в полтора-два раза. Вместе с тем, общий процент выполнения работ на сегодня составляет порядка 46%. И это хороший показатель.

Он также подчеркнул, что несмотря на сложности, которые возникают в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, завершить работы в рамках нацпроекта планируется в соответствии с утвержденными ранее графиками.