Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 6 августа 2020 года увеличилось на 96 человек Фото: yanao.ru

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 6 августа 2020 года. За весь период пандемии зарегистрировано 11 621 случай COVID-19, 96 - выявлено за минувшие сутки.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

За сутки диагноз подтвердился у 29 вахтовых рабочих из других регионов, еще 67 новых случаев коронавируса зарегистрировано в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 36, Муравленко – 7, Лабытнанги – 7, Губкинском – 4, Салехарде – 4, п. Красноселькуп – 4, Ноябрьске – 3, Надыме – 2.

Госпитализировано с лабораторно подтвержденным коронавирусом 378 пациентов – из общего числа болеющих. 15 человек – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 9 пациентов – на ИВЛ.

За сутки выздоровели 343 человека (за весь период – 9809). В 15 лабораториях накануне провели 3 918 тестов (за весь период – 394 417), сообщает оперштаб ЯНАО.