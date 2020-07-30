2020-07-30T12:22:06+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале еще 116 человек заболели COVID-19

За весь период пандемии выявлено 10 904инфицированных
Анна Полякова
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На Ямале еще 116 человек заболели COVID-19 Фото: yanao.ruНа Ямале еще 116 человек заболели COVID-19 Фото: yanao.ru
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На Ямале за прошедшие сутки выявлено 116 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 10 904 инфицированных.

Зарегистрирован еще один летальный случай - в больнице Нового Уренгоя скончался 54-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 38 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 78 в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 18, Ноябрьске – 18, п. Пурпе – 7, Тарко-Сале – 6, п. Красноселькуп – 6, Муравленко – 5, Губкинском – 4, Салехарде – 3, Надыме – 3, п.Тазовский – 3, Лабытнанги – 2, п. Уренгой – 2 , п. Харп – 1.

Из общего числа болеющих 596 пациентов госпитализированы с COVID-19, 15 – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 11– на ИВЛ. Всего согласно данным регионального оперштаба в автономном округе после лечения от коронавируса выздоровело 7631 человек, за сутки вылечились 509 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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