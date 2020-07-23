2020-07-23T10:16:27+03:00
Происшествия

На Ямале друзья утопили приятеля в бассейне, пытаясь отрезвить после пьянки в сауне

Мужчина не смог выкарабкаться после того, как его бросили в воду
Анна Полякова
Поделиться:
Комментарии: comments3
На Ямале друзья утопили приятеля в сауне, пытаясь отрезвить Фото: pixabay.comНа Ямале друзья утопили приятеля в сауне, пытаясь отрезвить Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В небольшом городе Губкинский, что на Ямале, двое местных жителей пытались отрезвить своего пьяного друга и случайно его утопили. После трагедии на мужчин завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве рассказали, что днём 22 июня 2020 года трое приятелей отдыхали в сауне, как это часто бывает, с алкоголем. В какой-то момент друзья обратили внимание на невменяемое состояние товарища, который уже не мог поддержать беседу. Посчитав, что друг слишком пьян, они решили срочно отрезвить его и на счет «раз-два» бросили в бассейн.

54-летний мужчина действительно был пьян настолько, что был не в состоянии бороться за собственную жизнь. Он утонул. Заметив, что пьяный товарищ перестал подавать признаки жизни, мужчины достали его из бассейна и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики уже ничем не смогли помочь погибшему мужчине и констатировали смерть ямальца.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

КСТАТИ

В период повышенной готовности, объявленный на Ямале, сауны относятся к организациям, которые могут осуществлять свою деятельность на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нам за это ничего не будет! Мы маленькие»: 11-летние дети за день угнали две машины, подражая любимому блогеру
На счету сельских школьников кражи со взломом и разоренные огороды. Ребята мечтают прославиться и выходят в прямые эфиры в соцсетях с мест преступления
Новости 24