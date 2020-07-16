Росприроднадзор изучит на Ямале последствия техногенной аварии в Норильске

Росприроднадзор проверит 426 предприятий в Арктике, в том числе и на Ямале. Завершить их планируется в 2021 году. Параллельно собственную проверку проведет Ростехнадзор.

Авария произошла 29 мая. На ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось около 21 000 тонн топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. На сегодняшний день на месте ЧС собрано более 90% топлива, работы по ликвидации последствий продолжаются.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива топлива. Для этого Росприроднадзор решил организовать масштабную проверку на территории Арктики, заявила руководитель ведомства Светлана Радионова. Эксперты начнут работу в Норильске, затем отправятся в Мурманск, Красноярск и на Ямал.

Накануне прошел в общественной палате РФ прошло открытое обсуждение программы по восстановлению экосистемы Таймыра. Мероприятие было организовано комиссией по экологии и охране окружающей среды, и прошло в формате открытого диалога общественности, бизнеса и власти. По итогам создана специальная группа по контролю за ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3.

– Давайте перестанем делать вид, что мы чего-то не видим, – призвала собравшихся в зале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. – Нам есть, о чем говорить! Как будем восстанавливать? Деньгами, интеллектом, научной мыслью, конкретными поступками, надзором – всем будем восстанавливать. Потому что так жить нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/790543" frameborder="0"></iframe> В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению».

Особенно обеспокоены сложившейся ситуацией представители коренных малочисленных народов Севера. Они подчеркнули, что жителям Арктических регионов важно сохранить возможность посещать природные объекты, рыбачить, охотиться и так далее.

– Люди не ждут компенсации. Они просто не должны лишиться возможности заниматься привычным делом. Для них это самое важное, – подчеркнул на встрече депутат Госдумы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

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