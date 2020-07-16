Надымчанин забил до смерти жену и обнаружил это, только протрезвев

Утром 15 июля житель Надыма протрезвел от свидетельства собственного зверства. Проснувшись после попойки с женой, он вошел в ванную, где увидел жену, которую сам накануне избил. Перепуганный супруг вызвал скорую помощь, надеясь спасти 31-летнюю женщину, однако медики по приезду констатировали её смерть. Делом занялись следователи.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 июля пара увлеклась распитием алкоголя. На фоне опьянения между мужем и женой вспыхнул конфликт. Тогда надымчанин применил силу против слабого пола, а спиртное разгорячило агрессора до крайности. На абьюзера завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

– Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения мужчине и избрании меры пресечения. Установлено, что семья проживала на съемной квартире, подозреваемый длительное время не трудоустроен, – пояснил Следком Ямала.

Косвенными жертвами трагедии стали два малолетних ребенка, оставшиеся без мамы. Следователи оказали помощь детям – предоставили специалиста, который оказываем им психологическую поддержку. Дальнейшим жизнеустройством сирот займутся органы опеки и попечительства.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о кровавой драме в Надыме, когда насильник и убийца не пощадил шестилетнего малыша, ставшего свидетелем жестокой расправы над матерью.

А ЕЩЁ…

Дополним, весной 2020 года службы спасения по всем странам мира, где объявлен карантин, режим самоизоляции или режим чрезвычайной ситуации, фиксировал скачок числа обращений на горячие линии от жертв домашнего насилия, а также увеличение количества убийств, совершенных в четырех стенах. Поисковик Google в марте отметил самый большой объем запросов о помощи в борьбе с бытовым насилием за последние пять лет.

Первыми испробовали на себе тотальный карантин китаянки – в КНР рост домашнего насилия составил 300%. Во Франции правоохранительные органы сообщили об увеличении фактов домашнего насилия на 32% всего за неделю (в Париже - на 36%). Схожая ситуация и в Великобритании – число обращений от жертв абьюза увеличилось на 20%. В Черногории в марте число обращений на горячую линию выросло на 20%.

Россия не стала исключением. Отметив всплеск фактов насилия в семье еще весной, правозащитные организации открыли горячие линии для жертв домашнего насилия в режиме самоизоляции. Жертвы домашнего насилия могут заявить о себе по номеру +7 (917) 897-60-55 (WhatsApp, Telegram).

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