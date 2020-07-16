Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 июля 2020: два летальных случая за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 16 июля 2020 года. За прошедшие сутки на Ямале выявили 187 новых случаев заболевания. За весь период – 8 759.

Сегодня оперштаб региона сообщил о двух умерших, всего с начала пандемии умерло 59 человек. Ситуацию в регионе прокомментировала руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

– Вынуждены констатировать два летальных случая за прошедшие сутки. В салехардской больнице скончался 49-летний мужчина и 54-летняя женщина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала тяжело, пациенты находились на ИВЛ. Несмотря на применяемую терапию и усилия медиков, спасти их не удалось, – сказала она.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Татьяна Бычкова также сообщила, что в регионе увеличивается число выздоравливающих людей. Сегодня из госпиталей выписали 170 пациентов, число вылечившихся от инфекции увеличилось до 3705 человек.

– При этом наметилась хорошая тенденция – уменьшается число госпитализированных больных, – сказала Татьяна Бычкова. – Хочу напомнить, в округе сохраняется режим повышенной готовности, поэтому все гости и жители обязаны соблюдать необходимые меры безопасности. Их нарушение может повлечь за собой административное наказание.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Накануне «Комсомолка» проанализировала, как ведут борьбу с коронавирусом на Ямале с начала периода пандемии.

Фото: оперштаб ЯНАО

Дополним, сегодня в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.