Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 июля 2020: за сутки более 200 новых случаев, половина из них - в Новом Уренгое

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 16 июля 2020 года.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки на Ямале выявили 202 новых случаев заболевания. За весь период – 8 572. Госпитализированы - 1011 человек, из них 19 находятся в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, а 12 пациентов - на ИВЛ.

Среди вахтовых рабочих из других регионов - 40 человек, за весь период - 2357.

В населённых пунктах 162 новых случая, за весь период - 6215.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки зафиксирован рекордный прирост больных в Новом Уренгое - 100 человек Это почти половина от всех заболевших на Ямале. Далее идут Губкинский - 21 и Тарко-Сале - 11.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Из хороших новостей: за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода.

Выздоровели 259 человек, этот показатель превышает число заболевших.

Также сегодня: На улицах Ноябрьска появятся санитайзеры. Закупить оборудование планируют в ближайшее время.