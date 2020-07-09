Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 июля 2020: за сутки 196 заболевших и 4 умерших
Вчерашний день для жителей Ямала прошёл без потерь. Сегодня, к сожалению, всё изменилось. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека. С начала пандемии число умерших от COVID-19 составило более 50 человек.
За сутки число заболевших ямальцев возросло на 196 человк, из них 131 случай - бессимптомных носителей и 16 вахтовиков из других регионов.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Число выздоровевших за сутки увеличилось на 83 человека, а за весь период пандемии излечившихся насчитывается 2840 человек.
Стоит отметить, что Шурышкарский район – единственный, где за эти сутки не зарегистрировано ни одного нового случая пневмонии и коронавируса.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
ИСТОЧНИК KP.RU
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