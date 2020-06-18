2020-06-18T14:36:29+03:00
Общество

На базе соццентра Нового Уренгоя развернут госпиталь для больных с COVID-19

Места подготовят для пациентов, которые переносят инфекцию в легкой и средней формах
Анна Полякова
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На базе соццентра Нового Уренгоя развернут госпиталь для больных с COVID-19 Фото: yanao.ruНа базе соццентра Нового Уренгоя развернут госпиталь для больных с COVID-19 Фото: yanao.ru
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На базе социального центра «Садко» в Новом Уренгое развернут инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Решение принято 18 июня в ходе онлайн-заседания Координационного совета при правительстве ЯНАО по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

10 воспитанников, которые находятся там в стационаре, временно переедут в центр соцпомощи семье и детям «Луч надежды» Пуровского района. Сотрудники «Садко» - это 90 человек – продолжат работать с населением в прежнем, дистанционном режиме. Часть персонала – медики, работники пищеблока – с их согласия останется работать в развернутом госпитале.

Действующий инфекционный госпиталь в городе исчерпал свои ресурсы из-за роста числа больных в городе. Как пояснили в опрештабе, 75 процентов всего коечного фонда ЦГБ уже заполнены пациентами с коронавирусом, это больше четырехсот человек. При этом больница продолжает оказывать помощь больным хирургического, онкологического, травматологического и других профилей.

Площади «Садко» позволят развернуть еще 180 дополнительных коек для больных COVID-19, которые переносят инфекцию в легкой и средней формах. Здание центра позволяет создать «чистую» и «красную» зоны, необходимые для инфекционной больницы и соблюсти все требования эпидемиологической безопасности.

Прокомментировала решение руководитель Оперативного штаба, заместитель губернатора Татьяна Бучкова. Система здравоохранения города работает в усиленном режиме, большая нагрузка приходится на медиков. За последнюю неделю на базе городской больницы создали еще 100 дополнительных специализированных коек. Все мощности больницы уже выведены на максимум для борьбы с коронавирусом. Поэтому принято решение развернуть койки за пределами больницы с соблюдением всех норм безопасности.

В основном инфекцию выявляют у жителей города, которые обращаются за медицинской помощью или же тех, кого обследуют по контакту. На сегодняшний день в центре социальной помощи «Садко» находится 10 детей, из которых семеро – жители Нового Уренгоя, трое – из Тазовского района. В социальный центр Пуровского района они поедут в сопровождении специалистов и с соблюдением всех мер безопасности.

В Новом Уренгое за последние сутки подтвердилось 83 новых случая инфекции. Всего за время пандемии без учета вахтовиков коронавирусом заразились 1098 горожан, 186 человек поправились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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