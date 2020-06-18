2020-06-18T12:18:21+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось на 127

За сутки выполнили 4 807 тестирований
Анна Полякова
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На Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось на 127 Фото: pixabay.comНа Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось на 127 Фото: pixabay.com
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На Ямале за сутки подтверждено 127 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба ЯНАО, всего с начала пандемии в регионе выявлено 3713 инфицированных с диагнозом COVID-19. Вылечились от коронавируса 1695 (+52) человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 119 новых случаев: в Новом Уренгое – 83, в Тарко-Сале – 12, Тазовском – 6, Муравленко – 5, Губкинском – 4, Лабытнанги – 3, Салехарде – 3, Ноябрьске – 2, Пурпе – 1.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО выявлено 8 новых случаев COVID-19: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 4, в Пуровском районе - 2 и по одному в районе Ноябрьска и Губкинском.

В стационарах лечение проходят 553 пациента с COVID-19. Состояние большинства пациентов - удовлетворительное. Однако 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. 9 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 77 случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирус. 76 заболевших госпитализированы. У 9 диагноз лабораторно подтвердился COVID-19. С выздоровлением выписаны 27 пациентов.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 185 691 тестирований. За сутки выполнили 4 807 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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