Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 12 июня 2020: маски и дистанция до 21 июня

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 июня 2020 года. Режим самоизоляции на Ямале продлен ещё на неделю. Чтобы не провоцировать завоз коронавируса из городов в районы в сезон отпусков и ротации вахтовых работников, до 21 июня в округе действуют все прежние меры и правила.

Действия региона по локализации очагов коронавируса на месторождениях и производственных объектах дали результат, а в населенных пунктах инфекция еще циркулирует.

Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Гражданам с хроническими заболеваниями и старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

В Новом Уренгое из-за напряженной эпидемиологическая обстановки с коронавирусом с 1 июня действуют особые правила въезда, которые соблюдает большая часть приезжающих. Ограничительные продлятся до улучшения эпидобстановки.

Ямал продолжает увеличивать охват населения тестированием. В 14-ти лабораториях округа уже провели 159215 исследований.

С начала пандемии подтверждено 2964 случаев заболевания, из них 77 - за минувшие сутки. Самый большой прирост заболевших за день в Новом Уренгое – 35.