2020-06-11T20:20:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции на Ямале продлён до 21 июня

Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились
Анна Полякова
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Режим самоизоляции на Ямале продлён до 21 июня Фото: yanao.ruРежим самоизоляции на Ямале продлён до 21 июня Фото: yanao.ru
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Режим самоизоляции на Ямале продлен ещё на неделю – он будет действовать до 21 июня включительно. Как сообщили в правительстве ЯНАО, соответствующие изменения внесены в постановление губернатора от 16 марта 2020 года. Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились.

Как пояснила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, действия региона по локализации очагов коронавируса на месторождениях и производственных объектах дали результат, а в населенных пунктах инфекция еще циркулирует.

- Это закономерно и связано с тем, что в городах и посёлках плотность населения выше, а сама эпидемиологическая цепочка шире и выстроена по-другому, нежели в закрытых пространствах на производстве. Заболевают сейчас в наших населенных пунктах в основном контактные: члены семей, друзья, коллеги. Крупных коллективных очагов мы не фиксируем, - рассказала Бучкова.

Чтобы не провоцировать завоз коронавируса из городов в районы в сезон отпусков и ротации вахтовых работников, до 21 июня в округе действуют все прежние меры и правила.

Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Гражданам с хроническими заболеваниями и старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Новом Уренгое действуют дополнительные меры ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России.

К 11 июня в округе зарегистрировано 2964 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 77 новых. Самый большой прирост заболевших за день в Новом Уренгое – 35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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