2020-06-11T12:12:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 11 июня 2020 года достигло 2964

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 11 июня 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 11 июня 2020 года достигло 2964 Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 11 июня 2020 года достигло 2964 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 11 июня 2020 года. По данным оперштаба ЯНАО с начала пандемии подтверждено 2964 случаев заболевания, из них 77 - за минувшие сутки. Основная их часть – жители населенных пунктов (71): В Новом Уренгое у 35 заболевших подтвердился диагноз, в Салехарде – у 15, в Надыме – 7 новых случаев, в Губкинском – 8, в Ноябрьске – 3, в Лабытнанги – 2, в Тарко-Сале – 1.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 6 новых случаев заболевания COVID-19, три из которых на предприятиях в районе Нового Уренгоя, два - в Ямальском районе, один - Тазовском районе.

В стационарах лечение проходят 419 пациентов с COVID-19. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное. Однако 13 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 5 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 55 случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 48 заболевших госпитализированы. У семерых на данный момент диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С выздоровлением за вторник выписаны 13 пациентов.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 159 225 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 156 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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