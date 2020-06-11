Глава Ямала побывал с рабочей поездкой в Лабытнанги

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил с рабочей поездкой Лабытнанги. Осмотр города глава региона начал с района жилищной застройки.

-Во всех наших муниципальных образованиях ограничения из-за коронавируса затрудняют начало сезона, где-то не хватает рабочих. Но здесь, в Лабытнанги, мы видим, что решения находятся, люди уже на объекте, движение пошло, - отметил глава региона.

В активной стадии строительства сейчас находится четыре из семи многоквартирных домов. Все вместе они дадут более 36 тысяч квадратных метров нового жилья, это 802 квартиры под переселение граждан из аварийного фонда. Часть домов планируется сдать в следующем году, остальные - в 2022-м.

Глава города Марина Трескова подвернула, что администрацией стоит очень амбициозная задача, поставленная губернатором, – построить 130 тысяч квадратных метров нового капитального жилья и расселить ветхий фонд. И Лабытнанги готовы развиваться с учетом потребности людей. Это подтверждают темпы работ на строительных площадках, комплексный подход в решении вопросов инженерного обеспечения, благоустройства прилегающих территорий, парковочных мест.

В районе одновременно строятся коммуникации с прицелом на будущее, будут проложены дороги и благоустроены дворы. Особенность микрорайона в том, что все автомобильные стоянки вынесены за периметры домов, а во дворах будут только зоны отдыха.

Результаты своей поездки прокомментировал губернатор в соцсети. По его словам, стройка в городе уже идёт полным ходом - возводят микрорайон на 7 разноэтажных домов. В них заселятся 802 семьи. Дворы проектируют без парковок - в них будет только пространство для жителей: тихое и чистое. Для автомобилей оборудуют умные парковки, на которых владельцы авто с котлами подогрева смогут подключиться к электричеству.

Дорожные работы в городе в этом году серьёзные — приведут в порядок почти 15 километров. Из них реконструируют больше 6 километров - это практически новое строительство с расширением проезжей части и строительством тротуаров.

- Обсудили с Мариной Тресковой, что город должен быть компактным, уютным и удобным. И логично, что горожане участвуют в благоустройстве, - отметил Дмитрий Артюхов.

Он подчеркнул, что до Дня города ещё нужно успеть расширить тротуар на улице Гагарина и благоустроить сквер. Это место зелёное и уютное, его дополнят арт-объектами.

Подводя итог поездки, Дмитрий Артюхов отметил, что совсем недавно не было однозначного мнения о Лабытынанги по поводу его будущего. Кто-то говорил, что в городе нет рабочих мест, нет перспектив.

- Сейчас мы прекрасно понимаем, что с учетом развития всех наших крупных проектов, долгожданного Северного широтного хода, здесь будут создаваться рабочие места, поэтому город должен хорошеть, должны появляться новые пространства для жителей и, конечно, новое комфортное жилье, - сказал глава арктического региона.