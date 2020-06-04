Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 4 июня 2020 года достигло 2534

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 4 июня 2020 года. За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 2534 случая COVID-19, из них 55 - за последние сутки. Выздоровели от коронавируса 1314 человек, из них 649 – выписаны из стационаров.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 44 из них - в Новом Уренгое, в Салехард – 2, по одному в Губкинском, Харпе, Тазовском.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО выявили еще 6 заболевших COVID-19: пятеро на предприятиях в районе Нового Уренгоя и один в Надымском районе.

В стационарах лечение проходят 333 пациента с COVID-19. Состояние большинства удовлетворительное. Между тем, 9 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 7 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрирован 31 случай заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. У троих заболевших подтвержден COVID-19.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 134 487 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 2 955 тестов.