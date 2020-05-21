Будущее за каркасными домами: компания «КАРСИККО» о строительстве и развитии технологий
Выбирая технологию возведения дома, каждый из нас ориентируется на бюджет, возможные сроки и, безусловно, надежность. В случае, когда желания экономить на качестве нет, но средства ограничены, к тому же хочется поскорее заселиться в новое комфортное при любой погоде жилье – каркасное домостроение выигрывает по всем параметрам.
Эта технология известна и популярна во всем мире (США, Скандинавия, Япония и др.), в России же она только набирает обороты. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что будущее отечественного домостроения именно за каркасными домами. Среди преимуществ – доступная практически каждому стоимость материалов, короткие сроки возведения, качество, энергоэффективность и экологичность.
В Тюменской области по технологии каркасного домостроения с 2007 года работает компания «КАРСИККО» (ООО «Завод каркасного домостроения»). В арсенале предприятия современные немецкие высокотехнологичные станки фирмы WEINMANN, которые позволяют качественно и с высокой точностью производить конструкции домов, спроектированные собственными архитекторами.
Фото - «КАРСИККО».
Многолетний опыт производства и строительства каркасных домов позволил оптимизировать технологию «КАРСИККО» даже для условий крайнего севера, что подтверждает устойчивость материалов к морозам.
Компания обеспечивает продукцией не только жителей нашего региона, но и всей страны. Так, работу «КАРСИККО» по достоинству оценили заказчики из Казани, Сургута, Надыма, Сочи.
Для удовлетворения возросшего потребительского спроса в 2019 году был открыт второй завод компании в городе Ханты-Мансийске.
Основными преимуществами ООО «КАРСИККО» являются:
· использование экологически чистого и качественного материала;
· высокая степень автоматизация процесса;
· короткие сроки изготовления каркасных домов;
· непосредственное участие будущего владельца дома в разработке архитектурных и планировочных решений;
· возможность заказчика выбрать комплектацию дома;
· доступная стоимость домов (при высоком качестве изготовления и используемых материалов) составляет конкуренцию «традиционным» технологиям;
· строительство каркасных домов возможно в любом регионе РФ;
· технология «КАРСИККО» позволяет строить каркасные дома в любое время года.
Узнать более подробную информацию и задать вопросы специалистам можно по тел. +7 (3452) 52-94-28.
ООО «КАРСИККО»
г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корп. 1, стр. 1,
с 09.00 до 18.00, пн. – пт., сб., вс. – выходной.
Официальный сайт: karsikko-dom.ru
Группа в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/karsikko_dom
E-mail: dom.karsikko@yandex.ru
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