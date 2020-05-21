Будущее за каркасными домами: компания «КАРСИККО» о строительстве и развитии технологий

Выбирая технологию возведения дома, каждый из нас ориентируется на бюджет, возможные сроки и, безусловно, надежность. В случае, когда желания экономить на качестве нет, но средства ограничены, к тому же хочется поскорее заселиться в новое комфортное при любой погоде жилье – каркасное домостроение выигрывает по всем параметрам.

Эта технология известна и популярна во всем мире (США, Скандинавия, Япония и др.), в России же она только набирает обороты. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что будущее отечественного домостроения именно за каркасными домами. Среди преимуществ – доступная практически каждому стоимость материалов, короткие сроки возведения, качество, энергоэффективность и экологичность.

В Тюменской области по технологии каркасного домостроения с 2007 года работает компания «КАРСИККО» (ООО «Завод каркасного домостроения»). В арсенале предприятия современные немецкие высокотехнологичные станки фирмы WEINMANN, которые позволяют качественно и с высокой точностью производить конструкции домов, спроектированные собственными архитекторами.

Фото - «КАРСИККО».

Многолетний опыт производства и строительства каркасных домов позволил оптимизировать технологию «КАРСИККО» даже для условий крайнего севера, что подтверждает устойчивость материалов к морозам.

Компания обеспечивает продукцией не только жителей нашего региона, но и всей страны. Так, работу «КАРСИККО» по достоинству оценили заказчики из Казани, Сургута, Надыма, Сочи.

Для удовлетворения возросшего потребительского спроса в 2019 году был открыт второй завод компании в городе Ханты-Мансийске.

Основными преимуществами ООО «КАРСИККО» являются:

· использование экологически чистого и качественного материала;

· высокая степень автоматизация процесса;

· короткие сроки изготовления каркасных домов;

· непосредственное участие будущего владельца дома в разработке архитектурных и планировочных решений;

· возможность заказчика выбрать комплектацию дома;

· доступная стоимость домов (при высоком качестве изготовления и используемых материалов) составляет конкуренцию «традиционным» технологиям;

· строительство каркасных домов возможно в любом регионе РФ;

· технология «КАРСИККО» позволяет строить каркасные дома в любое время года.

Узнать более подробную информацию и задать вопросы специалистам можно по тел. +7 (3452) 52-94-28.

ООО «КАРСИККО»

г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корп. 1, стр. 1,

с 09.00 до 18.00, пн. – пт., сб., вс. – выходной.

Официальный сайт: karsikko-dom.ru

Группа в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/karsikko_dom

E-mail: dom.karsikko@yandex.ru