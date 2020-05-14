Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 мая 2020: ограничения для жителей региона могут вернуть

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 15 мая 2020 года. На Ямале за сутки выявили еще 73 заболевших. За весь период пандемии подтверждено 1433 случая COVID-19. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1032 человек, в легкой форме – у 233 человек. Выздоровели от коронавируса 213 человек. Больше заболевших на месторождениях. За минувшие сутки выполнено 2 768 тестов.

Оперативный штаб ЯНАО грозится вернуть ограничения для жителей региона. Отмечается, что ямальцы вышли на улицы, не соблюдая правил. Часто прогулки не ограничиваются компанией из двух человек. Многих людей вернули на работу, чуть ли не в полном составе. Большое количество ямальцев семьями ходят в магазины и другие начавшие свою работу места.

- Новые случаи заболевания будут расти, и ограничения придется снова возвращать, предупредила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова, призывая ямальцев оставаться дома и соблюдать дистанцию от других людей на улице и в помещениях.

В Новом Уренгое открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19. После полного курса лечения в основном инфекционном госпитале часть пациентов будет переводиться в бывший обсерватор, где будет находиться под медицинским наблюдением и дожидаться результатов тестирования. Полная выписка возможна лишь после получения двукратных отрицательных результатов.