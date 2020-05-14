2020-05-14T11:36:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 мая 2020 года – 1433 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 14 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 мая 2020 года – 1433 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 14 мая 2020 года – 1433 человек Фото: yanao.ru
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На Ямале выявили еще 73 заболевших коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 1433 случая COVID-19. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1032 человек, в легкой форме – у 233 человек. Выздоровели от коронавируса 213 человек.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО у 55 работников подтверждён диагноз COVID-19. Заболевшие выявлены на предприятиях в районе Нового Уренгоя, в Пуровском и Ямальском районах.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 9 – в Новом Уренгое, 8 – в Салехарде, 1- в Аксарк.

В стационарах лечение проходят 267 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них удовлетворительное или средней тяжести. 12 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 9 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечится 948 заболевший.

За минувшие сутки в ЯНАО отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями, зарегистрировано 29 случаев. 28 заболевших госпитализированы. У 14 человек заболевание сопровождается коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением за сутки 5 человек.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 72 047 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 2 768 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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