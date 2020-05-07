2020-05-07T11:36:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 мая 2020 года – 1018 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 7 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 мая 2020 года – 1018 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 7 мая 2020 года – 1018 человек Фото: yanao.ru
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Число заболевших коронавирусом на Ямале 7 мая достигло 1018. За сутки подтверждено 93 новых случая заболевания, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

При этом 84 положительных теста оказались у вахтовиков. 74 новых инфицированных выявили в Ямальском районе, 6 – Салехарде, 3 в Пуровском районе и 1 - в районе Нового Уренгоя.

9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в населенных пунктах ЯНАО. Заболели 4 человека в Салехарде, 4 – Новом Уренгое и один – в Ноябрьске.

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

В стационарах лечение проходят 182 пациента. Состояние большинства пациентов оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. 13 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, четверо из них - на ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 683 заболевших. Выздоровели от коронавируса 150 человек.

За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 28 новых случаев внебольничных пневмоний. Все заболевшие госпитализированы. У двоих из них подтвержден COVID-19. Выписаны с выздоровлением за сутки 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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