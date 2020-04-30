Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 мая 2020: ситуация с распространением инфекции продолжает развиваться

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 1 мая 2020 года. За сутки выявили 54 новых случая инфекцией. За весь период в ЯНАО подтверждено 463 случая COVID-19. 295 из них или 63% - приходятся на бессимптомные формы. 105 человек к этому моменту выздоровели, 358 человек проходят лечение. Из госпитализированных 7 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 6 из них - на поддержке аппаратов ИВЛ.

На Ямале продлили режим самоизоляции по 11 мая 2020 года включительно. Покидать жилье можно только в исключительных случаях. За нарушение Административным кодексом РФ предусмотрены штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Округ вошел в число лидеров по охвату населения тестированием на COVID-19. С показателем 6693 теста округ занял третье место. В одиннадцати лабораториях региона проведено около 41 478 тысяч исследований. За 29 апреля выполнено рекордное число – 3 437 тестов.

По 11 мая включительно продлен дистанционный формат в школах и средних учебных заведениях Ямала.

Ямальцы могут рассчитывать на помощь при потере работы во время пандемии. Максимальный размер пособия сейчас на территории округа составляет 18 195 рублей.

Самозанятым ямальцам, пострадавшим в связи действующими мерами повышенной готовности, выдают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей. Заявки будут приниматься и в праздничные дни.

Волонтёры Ямала собираются сшить 15 тысяч защитных масок. Средства защиты раздают медикам, малообеспеченным, пожилым и инвалидам.

В Салехарде меценат подарил медикам стиральную машину и микроволновку. По словам волонтера, сейчас – лучшее время для помощи. Кроме того, как признался ямалец, захотелось облегчить жизнь тем, кто самоотверженно ведёт борьбу с инфекцией. Накануне он доставил технику в карантинный центр.