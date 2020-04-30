На Ямале продлён режим самоизоляции

На Ямале продлили режим самоизоляции по 11 мая 2020 года включительно. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает развиваться.

Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО ежедневно подтверждает новые случаи COVID-19 в населённых пунктах и на месторождениях округа. К 30 апреля в ЯНАО подтверждено 463 случая коронавируса, 105 человек к этому моменту выздоровели, 358 человек проходят лечение.

Директор Государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый пояснил, что режим самоизоляции обязывает всех граждан, находящихся на территории региона, оставаться дома или по месту пребывания. Покидать жилье можно только в исключительных случаях. Ямальцам следует помнить об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Административным кодексом РФ предусмотрены штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Покидать дома можно при обращении за экстренной медицинской помощью или при возникновении угрозы жизни и здоровью; для посещения магазина, аптеки, почта, салоны связи, автозаправки; для выгула домашних животных в радиусе 100 метров от места проживания или выноса отходов к ближайшей мусорке; для следования к месту работы.

До 11 мая включительно продлена обязанность строгого соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше.

Продолжают действовать ограничения, связанные с приостановлением проведения массовых мероприятий, работы заведений общепита, торговых и развлекательных центров, а также работы салонов красоты, массажных и косметических салонов, бань, саун и других объектов с очным присутствием получателей услуги.

По 11 мая включительно продлен и дистанционный формат в школах и средних учебных заведениях Ямала. Выезды организованных детских групп на отдых и оздоровление за пределы округа отменены до 20 июня 2020 года включительно.

Руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова назвала ситуацию с коронавирусом на Ямале напряжённой, но контролируемой. Она также отметила, что в населённых пунктах округа сегодня значительно меньше заболевших, чем на месторождениях.

- Все наши с вами усилия за последний месяц могут быть перечеркнуты беспечностью череды длинных праздничных дней. Нам всем, конечно же, хочется весеннего солнца, свежего воздуха и общения с друзьями и близкими. Очень прошу ямальцев ещё немного потерпеть и оставаться дома.

Татьяна Бучкова призвала ямальцев подумать, как напряженно весь последний месяц работают медики, не видя семьи и забыв о комфорте, они отдают все свое время работе, сохранению здоровья жителей.

- Мы не должны подвести наших врачей, добавляя им работы. Уверена, что северяне останутся дома ради общего благополучия, - обратилась она к ямальцам.

За период действия в ЯНАО режима повышенной готовности в городские и районные суды поступил 741 материал по административным правонарушениям граждан. К 30 апреля рассмотрено уже 169 материалов о привлечении к административной ответственности с вынесением штрафов. Количество направленных в суды протоколов говорит о том, что чаще всего вопросы у контролирующих возникают к населению Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Муравленко.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, за нарушение режима карантина или невыполнение предписаний Роспотребнадзора ЯНАО (ст. 6.3 КоАП) ответственность понесут 36 человек, за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности (ст.20.6.1 КоАП) оштрафованы 133 человека.