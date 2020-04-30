«Занимаются в коридоре»: мать 24 детей рассказала, как проходит в их семье режим самоизоляции на Ямале

Родители школьников сходят с ума, сталкиваясь с трудностями дистанционного обучения, которое пришлось применить в период пандемии коронавируса. Мамы одного, двух учеников обрывают родительские чаты, жалуясь не неуспеваемость и некачественную подачу материала. Наличие трех школьников и вовсе приводит в тихий ужас взрослых. А какого же приходится тем матерям, у кого детей школьного возраста больше трех, например 12? Да, есть и такие. У Валентины Колесник из Салехарда 24 ребенка, 12 из которых школьники.

В дистанционке есть плюсы

Уверена в этом многодетная ямальская мать. Все ее школьники обеспечены планшетами, нетбуками и смартфонами с выходом в интернет есть, конечно, сложности из-за мест выполнения заданий. Дома парт не хватает, а потому детям приходится заниматься на свободных столах спален, кухни, гостиной, размещаются даже в коридорах большого дома семьи на полу. Об этом рассказала мама Валентина на видео в соцсетях, которое моментально стало вирусным.

Дети Валентины ищут места для занятий по комнатам. Скрин с видео

- Дети успевают выполнять все задания. Старшие помогают младшим, если не понят урок. К тому же экономия времени: не нужно гладить школьные формы, доставлять детей до школы, а потому в дистанционном обучении много плюсов, - считает Валентина, - Самое главное, они всегда на моих глазах, и я могу их покормить в любой момент, - добавляет она.

С доступом в интернет тоже нет проблем. В этом есть заслуга и городских депутатов. Колесник обратилась через «Инстаграм» в адрес администрации Салехарда с просьбой помочь семье с доступом к Сети. Народные избранники отреагировали быстро и обеспечили доступом к Сети всю семью, проплатив им наперед абонентскую плату.

Лучшая семья Ямала

Семья Колесник хорошо известна на Ямале. В администрации города рассказали, что Николай и Валентина вместе уже более 20 лет. Муж старше Вали на 26 лет. Старшей приемной дочери Нине уже 16 лет. Девочку они взяли на воспитание из детского дома. С тех пор так и пошло. Супруги рожали сами и брали на попечение осиротевших детей. Сейчас чета воспитывает 10 рожденных и 14 приемных ребятишек. Двое старших уже студенты. Пару месяцев назад в семье родился еще один малыш.

Валентина Колесник (первая слева)получила награду "Материнская Слава". Фото с сайта правительства ЯНАО

Колесники не считают, что большая семья в наше время непозволительная роскошь. Валентина признается, что им оказывается большая помощь от местных и окружных властей. В самой семье царят лад и понимание, каждый занят своими делами, у каждого члена семьи есть обязанности. В декабре 2019 года Валентине Колесник вручили медаль «Материнская слава Ямала». Супруги неоднократно становились победителем конкурса «Лучшая приемная семья ЯНАО».