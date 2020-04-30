Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 апреля 2020 года составило 463 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 30 апреля 2020 года. За сутки выявили подтверждено 54 новых случая инфекцией. За весь период в ЯНАО подтверждено 463 случая COVID-19. 295 из них или 63% - приходятся на бессимптомные формы, сообщает оперативный штаб ЯНАО. Отмечается, что их удалось выявить, благодаря своевременному тестированию групп риска и контактных с заболевшими. Выздоровели от коронавируса 105 человек. По данным экспертов, тенденция все та же – основная часть инфицированных – работники месторождений ЯНАО. К этому часу выявлено еще 52 случая заболевания COVID-19: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 51, в Ямальском районе – один. Всего 296 случаев. Выздоровели – 23.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекцией. ПО одному человеку в Салехарде и Губкинском. Всего 167 заболевших, выздоровели 82 человека.

В стационарах лечение проходят 104 пациента, состояние большинства из них удовлетворительное или средней тяжести. Из госпитализированных в данный момент 7 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 6 из них - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 252 заболевших. За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 3 случая заболевания внебольничными пневмониями. Ни один из них не сопровождается коронавирусной инфекцией. Все заболевшие госпитализированы.