Ямальским аграриям рассказали, как снизить издержки и увеличить выручку

Ямальским аграриям рассказали о возможностях цифровизации. Рыбопромышленники стали участниками образовательного проекта «Цифровое сельское хозяйство». Онлайн-тренинг для них организовали региональный департамент агропромышленного комплекса совместно с экспертами «Ассоциации участников рынка интернета вещей».

Как отметила исполнительный директор ассоциации Инна Скрытникова, цифровые решения должны затрагивать весь цикл производства. Однако для начала производителям необходимо определиться, какие возможности и какие риски несут цифровые технологии.

Ежегодно на Ямале добывается свыше 10 тысяч тонн рыбы, за предприятиями закреплено около 450 рыболовных участков. Важная задача при этом – оперативный мониторинг вылова в режиме реального времени, который возможно вести с помощью системы ГЛОНАСС. Это позволит проконтролировать количество добываемой рыбы, которое доставляется на переработку с минимальными транспортными издержками и потерей качества сырья.

- GPS-трекинг для определения геолокации судов можно сделать прямо сейчас. Работу весового контроля уловов предстоит проверить на судне опытным путем, чтобы посмотреть, как это устроено. На проектирование решения понадобится около 2 месяцев, около года – на его внедрение и наладк, - прокомментировал эксперт «Ассоциации участников рынка интернета вещей» Андрей Чуйкин.

Еще одна важная тема - внедрение электронного документооборота на всех этапах, от поступления сырья до сдачи отчетов на получение господдержки.

После снятия ограничения на проведение массовых мероприятий департамент АПК планирует провести совещание руководителей предприятий, включающее двухдневный очный тренинг по цифровизации, и проработать самые интересные проекты.