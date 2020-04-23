Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 апреля 2020: регион готовится к росту числа заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 апреля 2020 года. Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки увеличилось на 94 человека. Резкий рост произошел за счет вахтовиков, работающих на месторождениях ЯНАО. Днем 23 апреля оперштаб ЯНАО сообщил о 243 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Однако уже вечером губернатор рассказал в видеообращении, что прогнозируется увеличение числа пациентов с подтвержденным диагнозом еще на 23 человека. 16 из них также будут с месторождений.

В больницах Ямала создали дополнительные койки для больных коронавирусом. Уже готово 510 больничных мест для пациентов с COVID-19. Работы выполнены в Салехарде, Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое. Это большой объем, который строители сделали в очень сжатые сроки.

Правительством ЯНАО разработан третий пакет мер поддержки предпринимателей. По нему выплата в 30 тысяч рублей будет доступна и многим самозанятым. Получать деньги можно через агентство «Мой бизнес».

С 1 апреля 2020 года органы соцзащиты автоматически продлевают выплату ранее назначенных мер соцподдержки и социальных пособий. Ямальцам не нужно обращаться в МФЦ или органы соцзащиты. Выплаты, срок которых заканчивается с апреля по август включительно, автоматически продлятся до 30 сентября 2020 года.

НКО в период пандемии получили поддержку от региональной власти. Им продлили сроки использования субсидий и предоставления отчетов. Кроме того, в обращениях общественники просили помощи в переносе сроков реализации проектов и проведения мероприятий.

В Салехарде запускают чат-бот о ситуации с коронавирусом. Горожане узнают о работе магазинов, режиме общественного транспорта, госслужб.

Для сохранения режима самоизоляции ямальцам не рекомендуется посещать кладбище для поминовения погребённых родственников. Кладбища работают только для захоронения умерших и, по возможности, без массовых церемоний прощания.