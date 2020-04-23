2020-04-23T22:59:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Артюхов о коронавирусе на Ямале: Ожидается 23 новых случая COVID-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 апреля 2020 года составило 243 человека [видео]
Анна Полякова
Поделиться:
Дмитрий Артюхов о коронавирусе на Ямале: Ожидается рост заболевших за счет вахтовиков Фото: скрин видео vk.comДмитрий Артюхов о коронавирусе на Ямале: Ожидается рост заболевших за счет вахтовиков Фото: скрин видео vk.com
Изменить размер текста:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвел итоги дня вечером 23 апреля, опубликовав видеообращение к ямальцев в социальной сети. Глава региона сообщил, что на сегодня в регионе выявлено 243 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Очень большой рост - на 94 человека в сутки произошел за счет вахтовиков, работающих на месторождениях ЯНАО.

- 88 из них – вахтовики, они находятся на месторождениях. Жителей наших городов – всего 6. Завтра мы ожидаем, как минимум, еще 23 новых случая. 16 из них также будут с месторождений, - сообщил губернатор.

Глава региона выразил благодарность врачам и поделился их успехами. Он рассказал, что медики из Ноябрьска успели спасли вахтовика, который попал к ним с подозрением на вирус, но ночью у него оторвался тромб.

Губернатор также сообщил, что правительством ЯНАО разработан третий пакет мер поддержки предпринимателей. По нему выплата в 30 тысяч рублей будет доступна и многим самозанятым. Получать деньги можно уже в понедельник через агентство «Мой бизнес».

- Важнейшая задача - помочь людям, потерявшим работу. Для этого предприятиям предоставим выплату до 120 тысяч рублей, на создание рабочего места для безработного. Просубсидируем им и расходы на зарплату – примерно до 31 тысяч рублей на человека с учётом страховых взносов, - пояснил глава региона.

Во время своего видеообращения губернатор ответил на вопросы, часто задаваемые ямальцами. Так, например, решение относительно открытия разрешения на охоту еще не принято. Что касается отпусков – то глава региона предложил землякам отложить поездки до тех пор, пока не улучшится ситуация с вирусом, иначе придется, как минимум, две недели провести в изоляции.

Он также объяснил, почему отменяют рейсы АК «Ямал». Это связано с финансовыми сложностями для авиакомпании. Рейсы заполняются максимум на половину и являются убыточными.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 23.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена
Врачи и пациенты даже примерно не представляют, когда им разрешат вернуться домой - 14 дней, прошедших с момента первого заражения, уже истекли, а новых инфицированных продолжают находить [фото, видео]
Новости 24
В Салехарде выявили горожан, нарушающих режим самоизоляции
В Надыме излечились от коронавируса еще два пациента
«Северяне против коронавируса»: помощь получили уже более 1200 ямальцев
Житель Пурпе лишился 96 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банка
Ямальские депутаты стали авторами 51 законодательной инициативы
Аферисты выманивают у ямальцев деньги, предлагая матпомощь от банка
Главная ледовая переправа на Оби завершает свою работу
Житель Надыма, изнасиловавший приятельницу, ждет суда
Ханымейцы выбрали для благоустройства «Аллею славы»
Школьников Ямала готовят к экзаменам лучшие преподаватели региона и страны
На Ямале волонтеры приносят пожилым не только лекарства, но и цветы
Кладбища на Ямале открыты только для похорон
На Ямале девушек научат строить карьеру в IT
На реке Седе-Яха рыхлят лед, чтобы избежать паводка
На Ямале вахтовик отомстил знакомой, отправив интимное видео ее начальнику
В карантинном Ханымее устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения
В Салехарде запускают чат-бот о ситуации с коронавирусом
В Новом Уренгое предприниматели раздают нуждающимся блины и хлеб
В Салехарде проверили выполнение противопаводковых мероприятий
Ямальцам автоматически продлили получение соцвыплат