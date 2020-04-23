Дмитрий Артюхов о коронавирусе на Ямале: Ожидается 23 новых случая COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвел итоги дня вечером 23 апреля, опубликовав видеообращение к ямальцев в социальной сети. Глава региона сообщил, что на сегодня в регионе выявлено 243 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Очень большой рост - на 94 человека в сутки произошел за счет вахтовиков, работающих на месторождениях ЯНАО.

- 88 из них – вахтовики, они находятся на месторождениях. Жителей наших городов – всего 6. Завтра мы ожидаем, как минимум, еще 23 новых случая. 16 из них также будут с месторождений, - сообщил губернатор.

Глава региона выразил благодарность врачам и поделился их успехами. Он рассказал, что медики из Ноябрьска успели спасли вахтовика, который попал к ним с подозрением на вирус, но ночью у него оторвался тромб.

Губернатор также сообщил, что правительством ЯНАО разработан третий пакет мер поддержки предпринимателей. По нему выплата в 30 тысяч рублей будет доступна и многим самозанятым. Получать деньги можно уже в понедельник через агентство «Мой бизнес».

- Важнейшая задача - помочь людям, потерявшим работу. Для этого предприятиям предоставим выплату до 120 тысяч рублей, на создание рабочего места для безработного. Просубсидируем им и расходы на зарплату – примерно до 31 тысяч рублей на человека с учётом страховых взносов, - пояснил глава региона.

Во время своего видеообращения губернатор ответил на вопросы, часто задаваемые ямальцами. Так, например, решение относительно открытия разрешения на охоту еще не принято. Что касается отпусков – то глава региона предложил землякам отложить поездки до тех пор, пока не улучшится ситуация с вирусом, иначе придется, как минимум, две недели провести в изоляции.

Он также объяснил, почему отменяют рейсы АК «Ямал». Это связано с финансовыми сложностями для авиакомпании. Рейсы заполняются максимум на половину и являются убыточными.