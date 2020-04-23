2020-04-23T17:37:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Некоммерческие организации Ямала получили помощь в период пандемии

Им продлили сроки использования субсидий и предоставления отчетов
Анна Полякова
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Некоммерческие организации Ямала получили помощь в период пандемии Фото: yanao.ruНекоммерческие организации Ямала получили помощь в период пандемии Фото: yanao.ru
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На Ямале некоммерческие организации Ямала в период пандемии получили поддержку от региональной власти. Им продлили сроки использования субсидий и предоставления отчетов. Кроме того, в обращениях общественники просили помощи в переносе сроков реализации проектов и проведения мероприятий.

В начале апреля Окружной ресурсный центр НКО Ямала, открытый на базе Общественной палаты Ямала, запустил работу телефона «горячей линии». Представители некоммерческих организаций могут сообщить о трудностях, с которыми они столкнулись в своей работе в связи с ограничительными мерами во время пандемии коронавируса, получить консультации и рекомендации по адаптации своей работы.

В правительстве ЯНАО сообщили, что около 75% НКО перешли в дистанционный формат работы, остальная часть организаций вынуждена приостановить свою деятельность. Сложности в работе НКО заключаются в отсутствии оборудования для перехода в дистанционный формат, снижении объема оказываемых платных услуг, а также в наличии услуг, которые невозможно перевести в онлайн формат.

- Сейчас самое время для НКО не останавливаться, а становиться еще более востребованными. Именно поэтому так важно формировать внутри сектора и за его пределами уверенность в том, что поддержку в различных форматах получат все, кто в ней нуждается, - комментирует руководитель аппарата Общественной палаты ЯНАО Анастасия Рудковская.

Представителей некоммерческих организаций учат использовать сложившуюся ситуацию с пользой. Еженедельно специалисты Ресурсного центра проводят обучающие вебинары и прямые эфиры в соцсетях. Помимо этого на сайтах Общественной палаты ЯНАО, окружного ресурсного центра НКО ЯНАО и в соцсетях размещаются актуальные материалы для некоммерческих организаций, информация о федеральных мерах поддержки для НКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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