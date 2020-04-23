2020-04-23T17:41:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В больницах Ямала создали дополнительные койки для больных коронавирусом

Уже готово 510 больничных мест для пациентов с COVID-19
Анна Полякова
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В больницах Ямала создали дополнительные койки для больных коронавирусом Фото: yanao.ruВ больницах Ямала создали дополнительные койки для больных коронавирусом Фото: yanao.ru
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На Ямале завершился ремонт и переоборудование большинства больниц, в которых будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова рекомендованное Минздравов РФ число коек для их лечения к концу апреля на Ямале будет увеличено на 272 койки – то есть практически удвоено. Из них 190 должны быть оборудованы кислородом, включая 95 – аппаратами ИВЛ.

Работы выполнены в Салехарде, Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое. Это большой объем, который строители сделали в очень сжатые сроки. В Ноябрьске сразу два медицинских учреждения имеют специализированные койки. В настоящее время в общей сложности на Ямале уже готово 510 больничных мест для лечения больных коронавирусной инфекцией. Сейчас занято пациентами 157 коек и только 7 из них нуждаются в ИВЛ.

Почти тысяча медицинских работников, из которых 200 – врачи, задействованы в борьбе с коронавирусом. При необходимости будет привлечено еще больше, отметили в департаменте здравоохранения Ямала.

Число случаев заражения COVID-19 на территории региона по последним данным составляет 243, из которых 117 человек – это вахтовики на месторождениях. Уже 35 ямальцев вылечились от инфекции. Ежедневно растет число исследований на коронавирус. В 10 лабораториях региона сделано 28 084 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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