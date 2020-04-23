Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 апреля 2020 года составило 243 человека

Число заражённых коронавирусом на Ямале возросло на 94. Теперь в регионе подтверждено 234 случая COVID-10, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

При этом в населенных пунктах региона заболели только 6 человек, остальные выявленные 88 человек – работающие на месторождениях ЯНАО вахтовым методом. Теперь их число составляет почти половину всех заболевших на Ямале: 126 жителей городов и поселков и 117 – вахтовиков.

Фото: оперштаб ЯНАО

В оперштабе уточнили, что 74 вахтовых работника на месторождении в Ямальском районе, у которых подтвердился диагноз, изолированы и находятся под наблюдением медиков. Вопрос о тактике их лечения будет решаться индивидуально, исходя из течения заболевания у каждого сотрудника. Еще 14 положительных тестов получено у вахтовиков из Якутии, которые проходят лечение в Ноябрьске.

4 новых случая зарегистрировано у местных жителей в Новом Уренгое, по одному в Салехарде и Пангоды Надымского района.

Всего в ямальских стационарах лечение проходят 104 пациента. Из них семь находятся в тяжелом состоянии, все они на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства госпитализированных врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести. 29 заболевших лечатся дома в режиме строгой изоляции.

За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 7 случаев внебольничных пневмоний. К каждому случаю пневмонии медики Ямала подходят с эпидемиологической настороженностью в отношении COVID-19. 4 случая сопровождаются положительными тестами на коронавирус. Выздоровели после перенесенной болезни 35 человек.