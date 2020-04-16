2020-04-16T11:38:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале подтвердили еще 22 случая заболевания COVID-19

Основная часть приходится на контактных с ранее заболевшими
Анна Полякова
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На Ямале подтвердили еще 22 случая заболевания COVID-19 Фото: правительство ЯНАОНа Ямале подтвердили еще 22 случая заболевания COVID-19 Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале 16 апреля подтверждено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего к этому часу – 95 тестов на COVID-19 оказались положительными, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

В основном это люди, контактировавшие с ранее заболевшими. Например, в Ханымее при повторном обследовании более чем 300 контактных тесты у 10 из них вирус. Заболевание у большинства протекает в легкой форме, либо бессимптомно. Тем не менее, практически все заболевшие из Ханымея сейчас проходит лечение в условиях стационара. Амбулаторно лечится только один пациент. Также 3 новых случая выявили в Надымском районе, 2 – в Салехарде, 5 – в Новом Уренгое.

В Надымском районе сейчас, как и прежде, больше всего больных коронавирусом - 27 человек, в Салехарде – 19, в Новом Уренгое –17 , в Ханымее Пуровского района –25. На месторождениях Пуровского района - 5 случаев, на месторождениях Ямальского района – 2.

57 пациентов проходят лечение в стационаре. 31 заболевший лечится дома, поскольку у них коронавирусная инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно.Три пациента находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключенык ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Напомним, сейчас все случаи внебольничных пневмоний, которых в регионе становится все больше, независимо от результатов тестов на коронавирус, находятся под пристальным вниманием медиков ЯНАО. За минувшие сутки выявлено 20 новых случаев. 7 из них протекают на фоне коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб также отмечает, что 103 человека сейчас находятся на госпитализации, они были в контакте с больными и сейчас ждут результаты тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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