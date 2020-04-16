На Ямале за квартирами самоизолированных следят видеокамеры

На Ямале начали применять систему видеонаблюдения за теми, кто обязан соблюдать карантин. Камеры устанавливаются в подъездах у квартир граждан, которым Роспотребнадзор вынес отдельные постановления о запрете покидать жилье на две недели. Это люди, которые вернулись из зарубежных стран или имеют лабораторно подтверждённый диагноз «коронавирус» и проходят амбулаторное лечение дома, а также те, кто был в прямом контакте с инфицированными COVID-19. На сегодня во всем округе это 2272 человека.

Полицейские наблюдают за квартирами в режиме онлайн. В случае необходимости применяют меры воздействия на нарушителей. По истечении 14 дней, отведённых на карантин, видеонаблюдение с квартир снимается.

В Ноябрьске установлены 18 видеокамер. Они, по словам мэра Алексея Романова, смогли свести к единичным случаям нарушения подобного рода.

В Новом Уренгое к 8 камерам в ближайшее время добавится еще одна. В Губкинском видеонаблюдение по тому же принципу ведется по трем адресам. В Ханымее установлено 4 камеры видеонаблюдения. Пока нарушений нет. Но в случае, если человек выйдет из квартиры, сотрудники полиции незамедлительно отправятся по адресу нарушителя.

В Пангодах проводят телефонный аудит дважды в день. До обеда звонит медицинский работник, после - сотрудник ОМВД России по Надымскому району. Таким образом контролируется и самочувствие людей, и их нахождение дома.

Одновременно в округе действует система контроля за соблюдением карантина, которая работает по сигналу сотовой связи. Если человек вышел за пределы своего жилья – это тут же отображается на карте красным значком.

- Если человек нарушил карантин, но с ним не связалась полиция, это не значит, что мы не знаем о его выходе из дома. Значит, работа с ним будет проведена позже. Мы надеемся на сознательность ямальцев, они должны понимать, что нарушая режим, они подвергают серьёзной опасности окружающих, - рассказал директор окружного департамента информационных технологий и связи Кирилл Албычев.

Как отметил руководитель ведомства, сейчас число нарушителей заметно снизилось по сравнению с первыми днями работы системы контроля. Пока с теми, кто покидал свои дома вопреки предписанию Роспотребнадзора, проводится разъяснительная работа или выписываются предупреждения. Не исключено, что в дальнейшем будут применять штрафные санкции.

Сумма штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания, для граждан составит от 15 до 40 тысяч рублей. Несоблюдение правил поведения на территории, где введен режим повышенной готовности, грозит штрафом от 1 до 30 тысяч рублей.