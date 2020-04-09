Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 апреля 2020: условия по самоизоляции населения ужесточились

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 апреля 2020 года. На Ямале скончался мужчина с подтвержденным диагнозом. В регионе усиливают меры по защите от COVID-19.

Условия по самоизоляции населения ужесточились.Прибывающие на территорию Ямала из других регионов должны переходить на 14-дневный дистанционный режим работы либо уходить в отпуск. Самоизоляцию обязаны соблюдать все жители региона старше 60 лет. Госуслуги очно теперь будут предоставляться только по предварительной записи гражданина.

В Салехарде врачей, работающих с коронавирусными больными, переселили в гостиницу. Пока изолированы до 30 апреля порядка 30 работников окружной клинической больницы. Для них организовано ежедневное трёхразовое горячее питание, в том числе и на рабочих местах.

В Салехарде временно перестали работать магазины бытовой химии, промышленных, канцелярских и строительных товаров, бытовой и компьютерной техники, детских вещей.

Коронавирус пришел на Ямал не из-за границы, а из других регионов РФ. 25-30% инфицированных могут болеть бессимптомно, но успешно заражать других людей. На Ямале 9 лабораторий сделали 12,5 тысяч исследований.

Учебный год завершится досрочно для учеников с 1 по 7 класс, проживающих в интернатах ЯНАО. Такое решение принято в окружном департаменте образования.