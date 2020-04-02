2020-04-01T19:19:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 апреля 2020 года: запас тест-систем постоянно пополняется

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на утро 2 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 апреля 2020 года: запас тест-систем постоянно пополняется Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале. Последние новости на 2 апреля 2020 года: запас тест-систем постоянно пополняется Фото: yanao.ru
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В ближайшую неделю анализы на коронавирусную инфекцию предстоит сдать всем сотрудникам транспортных узлов Ямала – железнодорожных вокзалов и аэропортов. Тесты уже начали сдавать. Первыми, у кого отобран материал для анализа, стали сотрудники вокзалов городов Ноябрьск и Лабытнанги.

Диагностика COVID-2019 в ЯНАО организована на базе пяти медучреждений. Запас тест-систем, реагентов и защитных средств для работников постоянно пополняется.

В лабораториях делают анализы условно здоровым людям. Тестируют тех, кто вернулся из других стран или мог контактировать с заражёнными, но не имеет признаков инфекции, а также тем, кто вернулся из-за границы более двух недель назад, и сейчас у них появились признаки простудных заболеваний.

Здравоохранение ЯНАО стремится к тому, что в ближайшем будущем можно было обследовать значительную часть населения округа – все, кому необходимо провести тесты, по мнению врачей, и по желанию ямальцев, которые сами захотят сдать анализы.

Решение о проведении исследований в частных лабораториях ЯНАО будет приниматься Управлением Роспотребнадзора. Работы для возможности их включения в мониторинг здоровых лиц и работников вахтовым методом уже ведутся.

Напомним, с 1 апреля самоизоляция стала обязательной для всех. Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно. Власти региона напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.

Улицы городов в период самоизоляции будут патрулировать казачьи дружины совместно с правоохранительными органами, они ведут разъяснительную работу с населением. Представители казачьей дружины разворачивают желающих отдохнуть на природе и отправляют домой.

В ночное время улицы патрулируют сотрудники ППС. Днём службу несут сотрудники полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Салехарду.

Фото: Оперативного штаба ЯНАО

Фото: Оперативного штаба ЯНАО

Ранее сообщалось, что власти Ямала опровергли информацию о введении войск из-за коронавируса. Окружные мессенджеры заполонила ложная информация о перекрытии дорог в связи с карантинными мерами по коронавирусу. Рассылают четыре фотографии, на которых изображены военные, которые якобы преграждают дорогу боевой техникой, и разворачивающийся военный грузовик. Утверждается, что это все происходит в городе Надым. Кроме того, сообщается, что туда свозят военных. Оперативный штаб ЯНАО официально заявляет, что эта информация является ложной.

Фото: Оперативного штаба ЯНАО

Фото: Оперативного штаба ЯНАО

По последним данным, обнародованным накануне вечером Оперштабом, на территории Ямала подтверждённых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. На госпитализации 26 человек, это те ямальцы, которые были в контакте с больными. В режиме домашней самоизоляции 1250 человек. К этому времени 1368 жителей региона снято с карантина по истечении срока наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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