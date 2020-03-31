«ИМUNO»: ямальский депутат записала «противовирусный» кавер на песню LITTLE BIG

Депутат Законодательного собрания Ямала и певица Елена Лаптандер опубликовала в своем «Инстаграме» видео-пародию на песню UNO, получив бурные комментарии от подписчиков.

«А я не знала, что так жизнь повернется, и этот вирус и до нас доберется. Теперь мы всей семьей на карантине, наконец, я выучила имена своих детей», - поется в начале песне.

Детей в клипе у Елены четверо: Влад, Катя, Вова и Серёжа. На видео они предстали в масках с написанными на них именами. Минутное видео начинается с того, что все дети Елены спят на одной кровати в масках, а она копошится на кухне в образе озлобленной домохозяйки с бигуди на голове и скалкой в руке. За несколько секунд Елена примерила на себя костюм «депутата», ямальской народной певицы и просто мамы.

laptanderlena Друзья мои, вечер добрый! Премьера пародии на песню группы @littlebigband с новым-актуальным названием ИМUNO . 12 часов съёмок и монтажа... Приятного просмотра Берегите себя! #ЕленаЛаптандер #NEO #ЛучшеДома #Ямал #Самоизоляция #СидимДома Идейный вдохновитель: @laptanderlena Текст/вокал, сценарий, режиссура: @laptanderlena & @neo_musicgroup Запись в студии: @sermaksound Гениальная операторская съемка: @who500

«Сидим мы дома, дома, и все дистанционно, не надо в садик, школу, и на работу. Сидим мы дома, дома, у нас своя корона, в этой ситуации – самоизоляция» - поёт вся семья.

А припев Лаптандеры посвящают всем россиянам:

«Эй, давай, не паникуй, сиди дома, не рискуй. Всем ямальцам долгих лет. Нас спасет от разных бед сильный иммунитет», - задорно звучат слова песни. А дальше Лаптандеры танцуют под композицию UNO, чистят во дворе снег и не советуют ямальцам выходить из дома без маски.

Сама Елена свой пост с роликом прокомментировала так:

- Лаптандер & NEO - пародия ИМUNO. Друзья мои, вечер добрый! Премьера пародии на песню группы LITTLE BIG с новым-актуальным названием «ИМUNO». 12 часов съёмок и монтажа...Приятного просмотра. Берегите себя!

Ролик ямальцы оценили, оставив сотни комментариев Елене: «Спасибо за поднятие настроения! Здорово! Не падаем духом! Сидимдома», «Гениально, современно, и очень актуально, лучшее что можно было сделать и придумать», «Теперь пою Uno по-новому», «Посмотрела сама. Послала своим друзьям Всем понравилось! Позитивно! В тему! Молодцы все», - пишут восторженные ямальцы.

Добавим, что ролик оценил и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он также оставил свой лайк на страничке депутата и певицы.

Согласно последним данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на Ямале на 31 марта не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. На госпитализации находятся 15 человек, которые имели контакт с зараженными. 1024 человека на карантине в режиме самоизоляции.