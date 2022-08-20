Депутат гордумы Ноябрьска Александр Зимин скончался в Краснодарском крае. Фото - Александр Зимин в ВК.

Депутат городской думы города Ноябрьска Александр Зимин скончался в Краснодарском крае. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» сообщила председатель местной думы Ирина Ращупкина.

– Родственники Зимина уже выехали туда. Где пройдут похороны, еще неизвестно, – прокомментировала Ращупкина.

Фото - "Волонтёры Победы Ямала" в ВК.

Она также отметила, что коллеги 47-летнего депутата от партии «Справедливая Россия» помогут семье народного избранника. Отметим, что последний раз депутат заходил в социальные сети 17 августа.

В сообществе «Волонтеры Победы Ямала» выражают искренние соболезнования родным Зимина: «Ушёл из жизни честный, настоящий и с большим сердцем человек… Александра Зимина больше нет, но он останется в нашей памяти навсегда! Семья Волонтёров Победы очень скорбит и приносит слова соболезнования родным и близким! Саша был в нашем движении больше трех лет, всегда помогал и поддерживал, регулярно выступал спонсором, помогал реально делами, а не словами! У Саши прекрасные дочь Катенька и жена».

СПРАВКА «КП»

Александр Зимин входил в состав комиссий по бюджету, строительству и управлению муниципальным имуществом думы Ноябрьска, представлял в городском парламенте партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

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