«Фу, какая мерзость!». Житель Ноябрьска выловил из озера страшилище с зубами как у человека

Житель Ноябрьска выловил из озера стращилище с зубами как у человека. Фото - "Происшествия Ноябрьск" в ВК.

Житель Ноябрьска удачно сходил на рыбалку – он выловил из озера рыбу паку. Местные жители теперь даже боятся купаться – вид этого «страшилища» вселил в них животный страх.

Фото - "Происшествия Ноябрьск" в ВК.

Один из горожан предположил, откуда рыба могла появиться в водоеме: «У меня такая в аквариуме живёт. Просто продавцы зоомагазинов обманывают нерадивых покупателей, втюхивая им прикольных мальков. А когда последние вырастают огромными монстрятинами, их владельцев охватывает ужас: куда ж таких девать? Выход один – озеро на Парогазовой. Там у рыб есть шанс выжить. Слава богу, размножаться они там не будут».

Фото - "Происшествия Ноябрьск" в ВК.

«У нее зубы лучше, чем у меня!»; «4 года прожили там в новом доме, напротив озера. Почти каждый день ловил рыбу, ничего подобного не было!», – такие комментарии оставляют ноябряне под постом, где выложили фотографии «монстрятины».

Другие смеются, мол, это представители администрации разводят такую рыбу в озере. Дело в том, что купаться там нельзя. Но даже камеры не помогают – все всё равно лезут в воду. Якобы такими экстраординарными методами чиновники решили бороться со злостными нарушителями.

СПРАВКА «КП»

Паку – вид пресноводных лучепёрых рыб из подсемейства пираньевых. Является крупнейшим представителем харациновых в Южной Америке, встречается в бассейне рек Амазонка и Ориноко. В длину достигает 108 см, но обычно около 70 см, масса до 40 кг.

Внешний вид рыб этого вида напоминает пираний: тело высокое, сжато с боков, глаза большие. Цвет – от чёрного до серого, с вариациями. Около 10 % массы тела составляет жир. Рыба имеет квадратные зубы, что делает их невероятно похожими на зубы человека. Своими челюстями паку может легко раскалывать орехи.

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