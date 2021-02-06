Жителей Надыма просят убрать машины, которые мешают работе спецтранспорта

Жителей Надыма просят убрать машины, чтобы не мешать работе спецтранспорта. Фото - "Надым и Надымский район" в ВК.

Департамент муниципального хозяйства Администрации Надымского района предупреждает собственников автотранспорта о необходимости до 14 февраля 2021 года убрать машину туда, где они не будут мешать движению технологического и специального транспорта, уборке городской дорожной сети и дворовых территорий.

– В случае неисполнения требования, по истечении указанного срока автотранспорт будет эвакуирован на специальную стоянку в соответствии с Порядком организации работ по выявлению, транспортировке, учету и хранению брошенного движимого имущества на территории муниципального образования город Надым, – прокомментировали в администрации города.

Отметим, что расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта на специальной стоянке будут возложены на владельцев данного имущества. Также владельцам автотранспорта предлагается услуга по добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию по эвакуации автотранспорта и имущества можно получить по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 или по телефону 502-637.