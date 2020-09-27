Губернатор Ямала поздравил воспитателей с профессиональным праздником. Фото пресс-службы правительства региона.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сегодня, 27 сентября, поздравил воспитателей и работников дошкольных учреждений с профессиональным праздником.

- Ваши знания, преданность профессии, любовь к детям заслуживают уважения и признательности, - начал поздравление губернатор.

Отмечается, что на Ямале работают 168 муниципальных детсадов. До конца текущего года запланировано завершение строительства еще 21 детсада в общей сложности на 4 585 мест. Так что специалисты дошкольного образования – профессия в автономном округе востребованная. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, важная мера в решении кадрового вопроса – это изменение принципа накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы, которая принята по инициативе губернатора региона

Так, с начала 2020 года максимальную надбавку 80 %к зарплате получают с первого дня работы, в том числе воспитатели: 432 работникам дошкольного образования по причине изменений в окружном законодательстве установили 80 % северной надбавки.