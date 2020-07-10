Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 июля 2020: первый случай заражения в ямальской тундре

За прошедшие сутки в регионе выявлено 208 новых случаев COVID-19. Из общего числа болеющих 967 – госпитализированы, 29 – в тяжёлом состоянии, 2 – в крайне тяжёлом. На ИВЛ остаются 11 пациентов из общего числа тяжелобольных. К сожалению, есть один умерший. Всего с начала пандемии скончался 51 человек. Среди вахтовых рабочих из других регионов – 19 новых случаев.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В населённых пунктах ЯНАО выявлено 189 новых случаев, за весь период - 5331.

Лидерами по приросту заболеваемости стали: Новый Уренгой – 50 новых случаев,Тарко-Сале – 44 и Салехард – 29.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Стоит отметить, что за прошедшие сутки коронавирус был выявлен в ямальской тундре. Местный житель контактировал с родственником из районного центра, в домашнем очаге у которых, впоследствии, был подтверждён COVID-19.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Также сегодня:

1. На Ямале режим самоизоляиции продлили до 20 июля. Жители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

2. В Салехарде ещё одна лаборатория начала принимать тесты на COVID-19. Предварительно записываться для получения услуги не требуется, достаточно прийти в отделение в приемные часы.

3. В Новом Уренгое выявляют нелегальные обсерваторы. Эта мера должна помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

4. В Ноябрьске волонтёры подарили врачам пледы. Таким образом медицинский персонал поблагодарили за борьбу с инфекцией.