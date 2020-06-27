2020-06-27T17:05:42+03:00
Общество

«Обычный день из жизни Артюхова»: самого молодого губернатора России сравнили с Рокки Бальбоа

Об Артюхове создали юмористический ролик [видео]
Ирина Ромашкина
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Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова сравнили с Рокки Бальбоа. Скриншот видеоГубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова сравнили с Рокки Бальбоа. Скриншот видео
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Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова сравнили с Рокки Бальбоа. В одном из городских пабликов Салехарда опубликовали видео, которое смонтировали из записи пробежки Артюхова и фрагментов киносаги «Рокки» (1976 год).

Нарезки видео чередуются: глава Ямала подбегает к выпускникам, чтобы сфотографироваться с ними. Затем Артюхов убегает, а видео продолжается фрагментом из фильма, где Сильвестр Сталлоне, исполнивший роль Рокки, бежит по городу, а за ним следует толпа молодежи. Завершается ролик фотоколлажем, на котором Дмитрий Артюхов предстал в образе Рокки Бальбоа.

Обычный день из жизни Дмитрия Артюхова.

Поводом к видео-мему о главе региона послужило недавнее неожиданное появление Артюхова на школьной территории одной из окружных столиц. В этот момент выпускники собрались делать фото на память. Увидев на пробежке главу региона, родители попросили Артюхова присоединиться: так у салехардских школьников осталось незабываемое селфи о выпуске 2020.

Выпускники Обдорской гимназии и Дмитрий Артюхов.

В паблике под постом в поддержку губернатора высказались многие, в том числе отметив его атлетичность.

– Он еще молодой, и у него есть все шансы к 40 годам достойно применять все знания, полученные в молодости на высшем уровне, и закрепить этот результат до старости, – высказал мнение один из подписчиков Серёжа Домнин.

Дополним, сегодня, в День молодежи, Дмитрий Артюхов поздравил земляков с праздником. Надо сказать, что и сам он отмечает это событие, ведь губернатор Ямала – самый молодой из глав российских регионов, ему 32 года. Он был назначен врио губернатора в мае 2018 года, сменив на этом посту Дмитрия Кобылкина, нынешнего главу Минприроды. В сентябре 2018 года Артюхов официально стал губернатором Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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